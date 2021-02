Com o fecho temporário dos restaurantes, fruto das medidas de combate à pandemia de COVID-19, a Fat Tuna, empresa açoriana a laborar desde 2016, redirecionou o negócio. Se antes, o peixe do mar dos Açores, comercializado por aquela empresa, chegava a restaurantes do arquipélago e do continente, agora os destinatários são maioritariamente clientes particulares.

É à boleia do avião que a Fat Tuna remete diariamente para as áreas da Grande Lisboa, Grande Porto (também entrega localmente, na ilha de São Miguel), peixes, mariscos e moluscos.

A empresa sediada em Rabo de Peixe, conta com uma seleção variada de espécies para entrega, entre elas, atum, sargo, pargo, cherne, lírio, raia, salmonete, cherne, lula, boca negra.

Antes da expedição do peixe e outros produtos do mar, a equipa da Fat Tuna faz a seleção dos exemplares para remessa, respetivos cortes e embalamento a vácuo. Os envios decorrem no prazo de 24 horas.

As encomendas fazem-se através de mensagem pelo Whatsapp (963 344 005). Em resposta, os interessados recebem a lista de produtos disponibilizados, assim como preços e prazos de entrega.