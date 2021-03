Os pratos em promoção no Mano a Mano, divulgados todas as segundas-feiras, são aconselhados pelo chefe executivo Giovanni Pellegrino e mudam semanalmente.

Para inaugurar a iniciativa, os pratos que estarão disponíveis na promoção são a Pizza Bell’Italia (11,50 euros), com mozzarella de búfala, tomate confitado, presunto de Parma, Grana Padano e manjericão, a Pizza Margarita DOP (13,00 euros), feita com a massa Napoletana e com molho de tomate, mozzarella de búfala e manjericão, e a Pizza Diávola (15,00 euros), para os que preferem opções mais picantes – com molho de tomate, mozzarella fior di latte, ventricina e orégãos. É ainda possível optar pela Lasanha Clássica (13,00 euros) ou pelo Spaghetti alla Carbonara (13,00 euros) – dois clássicos italianos que nunca saem de moda.

A campanha 2x1 é válida em pedidos efetuados através do delivery próprio na Grande Lisboa. Os pedidos são feitos pelo telefone 912 895 391 ou através das plataformas Uber Eats, Bolt Food e Glovo.

Mano a Mano Rua do Alecrim, nº22, Lisboa Horário: diariamente das 12h30 às 23h00 Contactos: tel.: 914 054 273 ; e-mail: Info@manoxmano.pt

Durante este mês, e em pedidos feitos pelo delivery próprio acima dos 25,00 euros, o Mano a Mano está também a oferecer o bolo de aniversário a clientes que celebrem os anos em março.