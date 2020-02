No âmbito das celebrações dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, o primeiro festival gastronómico do nosso país, a cidade de Santarém recebe, nos meses de fevereiro, junho e setembro, três momentos do “Portugal à mesa em Santarém”. O primeiro destes eventos, decorre a 29 de fevereiro, partir das 15h00, na Casa do Campino, com mostras gastronómicas, culminando num Jantar, pelas 20h30.

Nestes três jantares, são representadas três diferentes regiões gastronómicas, sendo a primeira a região de Setúbal. Para esta refeição, que tem como mote “Setúbal Terra de Peixe” o protagonista é o chefe de cozinha Álvaro Santos, do restaurante Leitaria do Montalvão (Setúbal).

No menu que leva a Santarém, Álvaro Santos destaca uma seleção de peixes muito apreciados na Península de Setúbal, através de uma caldeirada à moda dos pescadores, como prato principal. As propostas para entrada são ostras e salicórnia aromatizadas com laranja e moscatel de Setúbal e espetadas de choco frito à moda setubalense. Para sobremesa, propõe-se D. Filipe com crocante dos Esses de Azeitão.

A partir das 15h00, nos Claustros da Casa do Campino, promete-se colocar à prova os sabores da região através de uma mostra de produtos regionais, tais como a torta de azeitão, queijos e vinhos DOC, entre outros.

A música e outras formas de arte juntam-se à iniciativa que irá reverter a favor de uma causa solidária, a ser anunciada na Gala de encerramento das celebrações dos 40 anos do Festival Nacional da Gastronomia de Santarém, em dezembro.

O valor do jantar por pessoa é de 40,00 com bebidas incluídas. As reservas podem ser feitas através do e-mail eventos@viversantarem.pt