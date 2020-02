Plataforma internacional elege microcervejeira da Ericeira como a melhor de Portugal

“Esta é a terceira vez que a Mean Sardine é reconhecida com este prémio desde a fundação, em 2013. Em 2014 e 2016, a sardinha de sobrancelha franzida foi distinguida como Melhor Cervejeira de Portugal (Top Brewer), assim como duas das suas cervejas, a Amura (em 2014) e a Voragem (em 2015 e 2018), mereceram também o galardão de Top Beer.

Além de ter sido eleita a melhor cervejeira do país, a Mean Sardine viu ainda uma das suas criações agraciadas como a melhor do mundo dentro do estilo California Common/Steam Beer. A cerveja California Uncommon foi produzida em colaboração com a Basqueland Brewing Project (País Basco, Espanha).

Joe Tucker, fundador do RateBeer, explica que “os prémios de Melhor Cervejeira são entregues a menos de um terço do 1% das cervejeiras elegíveis e 2019 foi o nosso ano mais competitivo até agora. É uma honra merecida e não podíamos estar mais orgulhosos por reconhecer estas cervejeiras pelas suas realizações”.