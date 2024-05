Embarcar numa viagem de sabores e experimentar novas combinações. É esta a promessa da nova carta do Local – Your Healthy Kitchen que esta temporada integra várias novidades e ainda o regresso de alguns pratos favoritos.

Com o foco na alimentação saudável e na qualidade dos seus produtos, o restaurante teve o cuidado de criar um menu primavera-verão cuja variedade de opções e novos ingredientes prentede agradar a diferentes paladares e regimes alimentares.

Nas entradas, destaca-se o Gaspacho (4,60€) e a combinação de Tomate, Nectarina e Burrata com Pistachio e Pesto Caseiro (9,10€). Para os fãs dos pratos plant based e vegetarianos, o Falafel de Beterraba no forno com Couscous de Limão e molho Tahini (11,90€) e a Salada Hot Honey Halloumi (12,80€) são duas novidades que prometem não desiludir.

Nas opções peixe e carne vai encontrar propostas variadas como a Salada de Magret de Pato com Mel e Soja (18,60€) ou o Lombo de Atum Niçoise com Molho de Mostarda e Alcaparras (17,10€). O Frango de Açafrão (14,90€) está de regresso e faz companhia às novidades.

As sobremesas, isentas de trigo, lactose e açucares refinados são o final perfeito para uma refeição e a nova carta traz de volta, a pedido de muitos, a combinação de Frutos Silvestres com Creme de Caju e o Cheesecake de Maracujá, e a destacarem-se nas novidades o Gelado de Baunilha, Nectarina, Pistachio e Puré de Framboesa (6,50€), a Tapioca com Doce de Leite de Coco (4,40€) ou Pudim de Chia, Manga e Curcuma (4,60€).

Nas bebidas, o novo sumo Sunrise com Nectarina, Laranja, Cenoura, Framboesa e Gengibre (4,20€) ou o Gin Tonic Frutos Silvestres (preço sob consulta) são os complementos perfeitos para uma nova carta repleta de frescura.

A carta Brunch & Breakfast mantém-se como uma boa opção para um fim de semana mais relaxante e nas opções Toast & Bagel pode escolher entre o Bagel de Sementes com Ricotta e Salmão Cura Caseira (8,90€) ou o Bagel com Sementes com Abacate, Tomate e Ovo Estrelado (6,80€). A pensar nos mais gulosos existe ainda a Panqueca de Doce de Leite de Coco, Granola e Banana (6,30€).

