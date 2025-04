Abril é um mês especial para o restaurante Rubro. Com o fim da montanheira — o ciclo natural entre novembro e março, durante o qual o porco preto se alimenta quase exclusivamente de bolota — chega também a altura de celebrar um dos produtos mais emblemáticos da gastronomia ibérica. Assim nascem as Jornadas Gastronómicas de Porco Preto, uma tradição que marca a primavera no Rubro e é aguardada pelos clientes dos espaços do Campo Pequeno e da Avenida.

De 30 de abril a 15 de maio, o protagonista absoluto é o porco preto de bolota, criado em liberdade e com alimentação natural, que dá origem a cortes de excelência como a pluma ou os secretos, preparados com o rigor e o sabor característicos do chef Filipe Quaresma.

Durante duas semanas, os apreciadores de carne têm à sua disposição um menu especial, pensado para quem valoriza sabores intensos e texturas suculentas. Entre as sugestões da cozinha, encontram-se pratos como o carpaccio de presa confitada, a empada de porco preto a baixa temperatura ou o solomillo com cebola confitada, uma das peças mais nobres do animal. Há ainda propostas como o chouriço com ovo de codorniz e batata palha, e as bochechas estufadas em vinho tinto, que prometem conquistar até os paladares mais exigentes.

Para abrir o apetite, nada como partilhar uma tábua de ibéricos com pan tomaca, e, se a escolha recair pela grelha, o menu Parrilla oferece uma seleção 100% porco preto bellota, ideal para partilhar em ambiente descontraído. Plumas, secretos, lagartos ou o impressionante chuletón de 400 gramas são apenas algumas das opções a saborear, temperadas apenas com sal, para realçar os sabores puros do campo.

No final, as sobremesas caseiras são o fecho perfeito para uma refeição memorável: desde o clássico bolo de chocolate ao tradicional pudim Abade de Priscos.

O Rubro é também uma referência no serviço de vinho. Há quase duas décadas que promove as “Quinzenas dos Vinhos”, dando a conhecer produtores e rótulos de Portugal e Espanha. A carta, com mais de 90 referências, é pensada para proporcionar o wine pairing ideal com cada prato, respeitando o gosto de cada cliente.

Com uma abordagem descontraída e experiente, a equipa está preparada para tornar cada refeição numa celebração equilibrada entre o sabor da comida e o prazer do vinho.

As Jornadas Gastronómicas de Porco Preto são, por isso, o pretexto ideal para redescobrir o Rubro.