A Associação para a Valorização Económica dos Açores (AVEA) criou a “Rota Açores - 9 ilhas, um arquipélago gastronómico”, iniciativa que decorre junto da restauração regional e através da qual será possível provar os produtos que definem a identidade gastronómica de cada ilha.

Nos menus e pratos especiais da Rota, os restaurantes podem incluir ingredientes tão típicos como o ananás de São Miguel, os queijos de São Jorge e da Graciosa, tão diferentes entre si, ou o mel das Flores e da Terceira, por exemplo. Os restaurantes associados podem ser consultados no site, o que permitirá a todos os interessados marcar com antecedência a sua experiência gastronómica.

“Este programa tem também como finalidade trabalhar a identidade de cada ilha, dentro do que é um património comum. Quisemos criar uma rede, e mobilizar a sociedade açoriana para a importância da produção e consumo local, e consequente valorização interna e externa da nossa rica e variada gastronomia. Por outro lado, esta iniciativa pretende ainda estimular a emergência de novas ideias e conceitos de restauração, sublinhando a qualidade e excelência tanto do produto regional como dos profissionais que o representam”, refere Eládio Braga, Presidente da Direção da Associação para a Valorização Económica dos Açores.

A AVEA tem como missão central a aposta na promoção e valorização do arquipélago açoriano, os seus produtos. Foi nesse sentido que surgiu a ideia de desenvolver a iniciativa regional “Rota dos Açores - 9 ilhas, um arquipélago gastronómico” com o objetivo de reforçar o posicionamento deste património e a relação com a restauração local, que trabalha o produto, junto do consumidor final, abrangendo a sustentabilidade a nível ambiental, económica e social.