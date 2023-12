A receita do Pastel de Pastel, criada pelo chef Kiko, está dividida em dois momentos: preparação da massa pastel — típica do pastel de feira — e o recheio do pastel de nata. O resultado é uma sobremesa cujo empratamento inclui gel de maracujá e gelado caseiro de goiaba a acompanhar, com as cores de Portugal e do Brasil e da bebida (Guaraná Antarctica).

“Portugal e o Brasil são os dois países do meu coração e dos quais retiro muita inspiração para as minhas criações. Por isso, confesso que não podia ter recebido este convite com maior prazer e entusiasmo. Foi um desafio que obrigou a uma grande dose de originalidade até chegarmos à versão final, que encaixou na perfeição no Boteco”, afirma o chef Kiko Martins.

A novidade surge de um desafio lançado pelo Guaraná Antarctica ao chef Kiko. Ao longo da sua história, esta bebida sugeriu diversas combinações, desde pizza, pipocas ou coxinhas, por exemplo.

O Pastel de Pastel está disponível no Boteco, em Lisboa, até ao final de janeiro, pelo preço de 8,9 euros. “A intenção é que qualquer pessoa, seja no Brasil ou em Portugal, possa replicar a receita, à sua forma, e provar o Pastel de Pastel, ou, quem sabe, colocá-lo em feiras brasileiras ou pastelarias portuguesas”, afirma a equipa do Guaraná Antarctica em nota de imprensa.