No Hub Criativo do Beato, longe da confusão e das filas do centro da cidade, a Praça tem preparado para o primeiro dia do ano um brunch na Padaria da Praça. O brunch é servido entre as 11h00 e as 16h00 num formato misto: buffet nas entradas e sobremesas, complementado com menus de diferentes opções. Além disso, os participantes podem contar com uma áreadedicada a atividades para crianças. Caso o tempo o permita, a Praça lança o desafio aos mais pequenos para trazerem as suas bicicletas, skates ou trotinetes e assim aproveitarem os amplos espaços exteriores.

O buffet dedicado às entradas inclui uma variada seleção de queijos e enchidos artesanais das diferentes regiões do país, pão caseiro feito na Praça, uma seleção de azeites DOP (denominação de origem protegida) nacionais e azeitonas de Trás-os-Montes temperadas da Jomavil. Já no buffet dedicado às sobremesas, as opções vão desde a fruta fresca, colhida dos pomares dos produtores portugueses que trabalham com a Praça, à Torta de citrinos biológica, Arroz-doce e Brownie de chocolate e avelãs. Às entradas e sobremesas – que são à descrição – é possível adicionar um dos três menus à escolha: menu Brunch, menu Conforto, menu Plant based e para as crianças há ainda o menu infantil.

Do menu Brunch as escolhas recaem entre uma Tosta à Pastor com pesto, folhas verdes e queijo da ilha ou uma Tosta à Operário com folhas, ovo e maionese de azeitonas. Os ovos, escalfados ou mexidos com farinheira da D. Otávia também não faltam. Para terminar, uma Panqueca clássica com manteiga rainha do Pico, mel de Tâmara e creme de mascarpone.

Para os vegetarianos a opção é o menu Plant based que inclui Tosta à Hortelão com pesto de ervas frescas, legumes assados e folhas de temporada Bio, Legumes biológicos em tomatada e ervas frescas e também Brioche de abóbora caramelizada, Mel de Tâmara e manteiga vegetal.

O menu infantil, exclusivo para crianças, faz as delícias dos mais pequenos: Creme de Batata-doce laranja, Ovos mexidos Bio com Arroz de cenoura cremoso do Sado ou Croquetes de vitela com Arroz de cenoura cremoso do Sado.

O preço do brunch da Praça é de 40 euros por adulto (buffet de entradas, sobremesas e um menu à escolha) as crianças até aos quatro anos não pagam e dos cinco aos 12 anos, o preço é de 18 euros. As bebidas são à la Carte, conforme valor unitário.

As reservas podem ser feitas através do site da Praça.