O Queijo Serra da Estrela foi eleito o quinto melhor do mundo num universo de 1371 queijos, segundo a TasteAtlas, uma enciclopédia de sabores, um atlas mundial de pratos tradicionais e ingredientes locais que já catalogou mais de 10 mil alimentos e bebidas em todo o mundo, e que anualmente escolhe os melhores queijos do mundo.

Na lista dos “100 melhores queijos do mundo” encontramos três referências italianas nos primeiros lugares, a saber: Parmigiano Reggiano, Mozzarella di Bufala Campana, Stracchino di Crescenza. Segue-se na tabela dos mais votados o grego Graviera Naxou e o nosso luso Queijo Serra da Estrela.

O Queijo de Azeitão (19.ª posição), o Queijo de Serpa (65.ª posição) e o Queijo de Cabra Transmontano (81.ª posição), também integram a lista dos melhores queijos do mundo.

Acresce que na categoria de “Queijos produzidos com leite de ovelha”, o Queijo Serra da Estrela conquistou o primeiro lugar, sendo o queijo mais antigo e tradicional de Portugal com reconhecimento internacional. Na mesma tabela surgem em segunda e terceira posições, respetivamente o queijo Pecorino Romano (Itália) e o Pecorino Sardo (Itália). O Queijo de Azeitão ocupa a quinta posição nesta lista.

O TasteAtlas apresenta-se como uma "enciclopédia de sabores, um mapa-múndi de pratos tradicionais, ingredientes locais e restaurantes autênticos". Uma plataforma aberta às opiniões e pontuações dos utilizadores que, desta forma, são convidados a revelar as suas preferências nas mais diversas categorias gastronómicas.

Vulgarmente chamado Queijo da Serra, o Queijo Serra da Estrela é um queijo curado, com pasta semimole, amanteigada de cor branca ou amarelada. Conta com Denominação de Origem Protegida. As mais antigas menções a este queijo remontam ao século XII, tornando-o o mais antigo dos queijos portugueses. Esteve presente nas mesas reais e foi mesmo evocado por Gil Vicente no século XVI.

O Queijo Serra da Estrela DOP deve ser servido à fatia, incluindo a casca do queijo, a temperaturas inferiores a 18 ºC. Por ser um queijo de pasta mole, é na casca que está todo o sabor. Deve ser evitado servir o queijo com casca cortada no topo para saborear o interior à colher. Esta forma é incorreta uma vez que promove o desperdício do queijo pois a casca deixa de ser consumida.