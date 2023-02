Romance, dois copos e uma garrafa nunca são demais. Vinhos para partilhar com amor

Periquita Reserva tinto 2021

As castas Castelão, Touriga Nacional e Touriga Francesa são as eleitas que podemos apreciar no mais recente lançamento de umas das insígnias mais conhecidas dos portugueses. O Periquita Reserva tinto 2021 (PVP 9,99€) tem proveniências em vinhas de solo arenoso e teve um envelhecimento de 8 meses em madeira nova de carvalho francês e americano, que evidencia um perfil fresco e aveludado.

Periquita Reserva tinto 2021 créditos: Divulgação

O seu estágio permitiu apurar aromas, revelando taninos bem integrados e notas de café e frutos do bosque e final de prova médio. Este tinto de cor vermelha tem capacidade de guarda podendo durar até 10 anos após o engarrafamento. É a sugestão ideal para acompanhar carnes vermelhas ou queijos, e deve ser servido a uma temperatura de 16ºC.

Bela Luz branco 2021

Este é o mais recente vinho lançado no mercado com o selo Herdade do Rocim, num trabalho que têm desenvolvido no Douro. De cor amarela cítrica, o vinho apresenta notas subtis de pedra molhada e fruta de polpa branca. Uma boa viagem pela sub-região do Cima Corgo, local de onde é originária a vinha, num clima tipicamente mediterrânico.

Bela Luz branco 2021 créditos: Divulgação

Oriundo de vinhas velhas, a fermentação do Bela Luz branco 2021 (PVP 27,90€) foi feita em barricas de 500 litros de carvalho francês e em talhas de barro de 140 litros. A vinha do Bela Luz, rica na planta Thymus mastichina, foi a principal inspiração de Catarina Vieira e Pedro Ribeiro na criação deste néctar com uma boa capacidade de guarda.

Moet & Chandon Grand Vintage e Grand Vintage Rosé 2015

Se o Dia dos Namorados é cheio de clichês, vamos cumpri-los com pompa e circunstância. Esta dupla de champanhes de 2015 é marcada por esse ter sido um ano de contrastes: do sol excecional e seca desde março a agosto – e a preocupação com o impacto que o stress hídrico podia ter nas vinhas – às chuvas abundantes no mês de agosto, transformou um ano que podia ser desastroso num propício para a maturação ideal desta bebida icónica, numa mistura de castas Pinot Noir, Chardonnay e Meunier com a assinatura do do chef de cave Benoît Gouez.

Moet & Chandon Grand Vintage e Grand Vintage Rosé 2015 créditos: Divulgação

Desta forma o Grand Vintage 2015 (PVP 75,95€) é um champanhe maduro, delicado e envolvente. É definido pela sua cor amarelo limão, reflexos luminosos, bolhas finas e espuma cremosa, com a frescura que se espera neste tipo de bebida. Boa estrutura e final persiste com notas levemente apimentadas e com um delicado amargor que evoca amêndoas. O Grand Vintage Rosé 2015 (86,45€) distingue-se pelo brilho, aroma picante e paladar poderoso. Tem uma tonalidade romã com reflexos azulados e bolhas finas. Notas de figo e morango combinadas com notas picantes de pimenta rosa e especiarias. A casta o Pinot Noir domina na boca.

Não é um, mas cinco moscatéis da Sociedade Vinícola de Palmela

O ano de 2023 marca o lançamento por parte da Sociedade Vinícola de Palmela de cinco novas referências de moscatéis de uma gama premium - Moscatel Roxo de Setúbal, de 5 e 10 anos, e Moscatel de Setúbal, de 5, 10 e 20 anos – e de uma nova imagem. E se "o que é doce nunca amargou", podem ser a bebida ideal para brindar ao romance.

O Moscatel Roxo de Setúbal 5 anos (PVP 15€) resulta de um blend de moscatéis roxos com idade superior a 5 anos que estagiaram em barricas de madeira de várias proveniências. A cor topázio escuro é predominante, com aroma intenso a flores brancas e citrinos e um final intenso, fresco e equilibrado. O Moscatel Roxo de Setúbal 10 anos (PVP 25€) é um equilíbrio de flores de laranjeira e chá preto, mas também café e especiarias, num vinho que se torna fresco.

Sociedade Vinícola de Palmela créditos: Divulgação

Num perfil muito diferente, o Moscatel de Setúbal 5 anos (PVP 9€), de cor âmbar, tem a fruta muito presente, com notas de fumo acompanhadas de mel e da casca de laranja e um final de boca equilibrado. O Moscatel de Setúbal 10 anos (PVP 19€) tem tonalidade âmbar mais escura e um perfil evolutivo complexo, com aromas a tabaco e madeira velha num momento e chá e flor de laranjeira. No Moscatel de Setúbal 20 anos (PVP 70€) é a cor topázio com laivos esverdeados, a dominante, evidenciando o longo estágio em barricas. Especiarias, tabaco e grão de café, mas também compota e fruta confitada, completam o buquê de aromas.

Estas novidades podem ser encontradas na loja da adega, nas instalações da Sociedade Vinícola de Palmela, e na loja online do site, chegando em breve a garrafeiras e restaurantes selecionados.