Não basta ser “cuidadosamente envelhecido em cascos de carvalho”, para que um vinho do Porto se destaque num mercado rico em oferta. Para ser visto no meio da multidão há que arrojar. E foi isso que fez a Quinta da Vacaria com o seu mais recente lançamento do Porto Tawny, de 10 e 20 anos, numa garrafa especial, com capacidade para 4,5 litros. “Para ocasiões especiais” e destinados a “todo o público apaixonado por um bom vinho do Porto”, assegura o produtor sediado em Peso da Régua. E, claro, com maior valor de mercado, acrescentamos.

“O tamanho imponente destas garrafas faz delas peças únicas para servir em ocasiões especiais e, após o seu consumo, podem até servir como itens decorativos”, observa a Quinta da Vacaria, em comunicado. “Era essencial termos uma garrafa com esta capacidade no nosso portfólio de Portos. Estamos certos de que farão muitas famílias felizes”, sublinha a equipa de enologia.

Ao mercado chegam 60 garrafas de Tawny 10 anos (PVP 340€) e 98 de 20 (PVP 650€), que podem ser adquiridas na loja da adega da Quinta da Vacaria, online ou nos seus parceiros.

Vinho do Porto em grande formato. Quinta da Vacaria lança Tawny em garrafas de 4,5 litros créditos: Divulgação

Resultante de uma mistura de castas fermentadas em simultâneo, entre elas Barroca, Tinta Roriz e Touriga Francesa, estas foram vinificadas em conjunto, em cubas de inox, que posteriormente passaram por um processo de estágio em barricas de 600 e 650 litros.

Com um “final de boca longo e elegante” e notas frutadas, o Tawny 10 anos, apresenta uma cor castanha-avermelhada e um aroma com notas intensas de nozes, frutos amadurecidos e apontamentos de café, de chocolate e de caramelo amanteigado, asseguram os responsáveis da Quinta da Vacaria.

Já o Porto de 20 anos, de cor dourada com algumas nuances vermelhas, é “complexo e com notas de fruta madura e uma maior intensidade de fruta seca, que na boca apresenta-se levemente adocicado e suave”.