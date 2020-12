A revista “Paixão Pelo Vinho” acaba de lançar a nova edição disponível gratuitamente online sob o tema “Vinhos sublimes para celebrar”. Publicação acessível aqui ou através da página no Facebook “Paixão Pelo Vinho”. Um bom atalho para escolher os vinhos o Natal, seja para beber em casa ou para partilhar como oferta aos amigos e familiares.

“Sabendo que a companhia será limitada, este pequeno prazer tem de ser elevado, desafiado, surpreendendo os sentidos, tornando cada prova inesquecível”, garante Maria Helena Duarte, diretora da publicação especializada. Foram provados e classificados nesta edição um total de 307 vinhos, destes, 30 foram premiados.

Entre os muitos vinhos, o destaque vai para os oito premiados com “Paixão Pelo Vinho Prestígio” (com pontuação de 19 a 20 valores). Nesta que é a categoria mais alta, foram distinguidos seis vinhos licorosos e dois tintos. O Blandy´s Bual 1920, Vinho Madeira, com 20 pontos e com 19,5 pontos o Quinta do Noval Porto Vintage 2018. Depois com 19 pontos os vinhos Adega de Favaios 1989, Moscatel do Douro; Cossart Gordon Terrantez 1975, Vinho Madeira; Foral de Cantanhede Gold Edition tinto 2011, DOC Bairrada; Hexagon tinto 2015, Regional Península de Setúbal; Quinta do Estanho Vintage 2018 e o Villa Oeiras tinto licoroso 2009, DOC Carcavelos.

Pela primeira vez, em 14 anos e 79 edições, a revista “Paixão Pelo Vinho” atribuiu a classificação máxima a um vinho: Blandy’s Bual 1920 recebeu 20 pontos e o prémio “Prestígio”. Um Madeira que "tem cor acastanhada, com reflexos dourados e esverdeados, aspeto limpo e brilhante. No nariz revela extrema elegância, ao abrir deixa-nos descobrir notas de especiarias, baunilha, iodo, passas, frutos secos e cristalizados, folha de tabaco, notas de brandy, balsâmicos. E vai crescendo. Na boca é expressivo, pujante, cheio de personalidade, de história (e histórias para contar), deixa notas de madeiras exóticas, mantém todos os registos anteriores e termina meio doce, elegante, muito prolongado”, sublinham as notas de prova.

De salientar que esta é uma edição especial, limitada a 1199 garrafas, com um valor de venda ao público de 2100 euros.