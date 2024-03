O último fim de semana de março traz ao Rocco uma oferta extra, com referências italianas da temporada a serem servidas no Ristorante e na Terrazza. O menu de Páscoa tem como entrada os Cogumelos com creme de batata e trufa (a casar com Casal das Aires Chardonnay Branco, de Lisboa); no Primo Piatto a escolha pode recair entre o Orichieti em caldo de peixe aromatizado com açafrão, ostra em tempura e caviar oschietra (com Quinta de San Michel, Malvarinto de Janas, Branco, também de Lisboa) e o Abbacchio alla Romana, o borrego típico da zona de Roma, radicchio grelhado e puré de maçã Fuji assada (a acompanhar com Quinta do Monte d’Oiro Tempera 2004, Tinto, igualmente da região de Lisboa). O Dolci incluído nesta experiência é o Tiramisù, com Vinho do Porto Grahams Tawny 20 Anos.

A experiência tem o valor de 65€ (a que acrescem 35€ caso se pretenda o referido pairing vínico) e as reservas deverão ser feitas no site do restaurante.

Para se celebrar onde e com quem quiser, o chef Claiton Ferreira e a equipa de pastelaria do Rocco voltaram a pôr mãos à obra, e prepararam três possibilidades: o Amalfi Egg tem 19 centímetros, 750 gramas e é composto por chocolate negro 70%, praliné de avelã de Piemonte, caramelo salgado, flor de sal e crustáceos de gianduja de avelã de Piemonte (50€); o Folar Rocco apresenta, este ano, uma receita especial, que tem como base uma delicada massa brioche entrançada, aromatizada com amêndoa e recheada com manteiga, canela e erva-doce (20€); além destes, há ainda a coleção de Páscoa dos chocolate Rocco, com novos sabores frescos e frutados: pistacho de Bronte DOP e limoncello, framboesa e prosecco, azeitona negra e caramelo salgado e açafrão juntam-se ainda os clássico Rocco negroni e gianduja de avelã e café (disponíveis em caixa de 175g: 32€ ou 390g: 48€).

As encomendas podem ser feitas diretamente no restaurante ou no site, com antecedência de 48 horas no caso do folar, e 24 horas para o ovo e para os chocolates.