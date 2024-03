“Este é um evento que privilegia o património caprino e vitivinícola do concelho, dando destaque às especialidades tradicionais exclusivas de Oleiros, consumidas desde tempos ancestrais nos dias de festa”, realça a Câmara Municipal de Oleiros.

O festival é promovido por este município do distrito de Castelo Branco e conta, nesta edição, com a adesão de seis restaurantes do concelho de Oleiros.

Além dos restaurantes aderentes, no Pavilhão Multiúsos de Oleiros vão concentrar-se 14 expositores de venda de produtos locais, artesanato e uma tasquinha com propostas de degustação inovadoras à base de cabrito estonado.

Oleiros volta a ser o palco deste certame, que durante três dias reúne o melhor da gastronomia local, artesanato e produtos regionais.

Ainda no âmbito deste evento, decorre, no dia 22, pelas 18h00, a “Conversa à tona do Vinho” e, na manhã do dia 24, o passeio pedestre “Casta Caprina”.

O cabrito estonado é uma iguaria do concelho de Oleiros.

É assado em forno de lenha, com a pele, o qual é “estonado” (remove-se o pelo que está à tona) e não esfolado.

Esta iguaria de Oleiros é servida preferencialmente com um vinho local (o Callum) proveniente de uma casta autóctone do concelho.

Trata-se de um vinho branco, muito ligeiro e de baixo teor alcoólico, assemelhando-se ao vinho verde, com notas cítricas e florais, acidez equilibrada e persistente.