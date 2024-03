Ao longo do fim de semana de 23 e 24 de março a programação da Festa da Primavera contará com mercadinhos, música, dança, workshops, palestras, zona de piquenique, exposições e outras atividades para toda a família. Pelo palco da Festa da Primavera passarão dois nomes emergentes da música portuguesa: as vimaranenses Vera Lima e Maria João Soares, segunda classificada do “The Voice Portugal 2023”. No mesmo local decorrerão palestras sobre soluções para varandas verdes e momentos de dança.

Os mais novos podem contar com o concerto “Palhacinho Jonas – História musicada com Catarina Pereira”, jogos tradicionais, uma caça ao tesouro, o Educabicla ou um jogo de tapete gigante. A criatividade será também estimulada com a ilustração de postais, o eco print, atividades com barro, sessões de aprendizagem sobre a indústria dos cortumes, oficinas de criação de sabão e construção de abrigos para morcegos, entre muitos outros.

A Festa da Primavera contará ainda com oficinas de Kokedamas e de construção de um charco na Floresta Miyawaki, instalações artísticas, exposições fotográficas e de desenho, um percurso interpretativo ao Bairro C, uma visita às árvores dos jardins de Vila Flor, um Bioblitz e uma performance artística do Guimagym.

“O Bairro C é um tubo de ensaio para uma série de medidas dirigidas ao compromisso do município de Guimarães com a neutralidade carbónica, que consiste numa abordagem integrada às emissões oriundas da energia, da mobilidade, dos resíduos e do uso do solo. O objetivo é promover a mudança de comportamentos, a inovação social e cultural, novas políticas e regulamentações, a tecnologia verde, a economia sustentável e ainda novos modelos de negócio”, informa a autarquia em comunicado.

O acesso à Festa da Primavera é gratuito. O programa completo está disponível aqui.