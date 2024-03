A mostra “25 de abril de 1974, Quinta-feira”, de Alfredo Cunha, está patente na Galeria Municipal Artur Bual até ao dia 23 de junho. Entretanto, o descerramento do painel de azulejo de baixo-relevo da autoria de Alexandre Farto/ VHILS, “Honrar quem trabalha” (a partir de fotografias de Alfredo de Cunha), na fachada do edifício dos Paços do Concelho, dar-se-á a partir de meados de abril.

Do programa de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, faz parte a 35.ª edição do prémio José Afonso; “A Poesia Sai à Rua”, evento dedicado à poesia centrado na arte poética durante o período do Estado Novo; o espetáculo de dança “Voz.”, do Quorum Ballet, com coreografia de Daniel Cardoso e música de Rodrigo Leão, o espetáculo “Os Portugueses” de Rodrigo Leão e ainda a edição 2024 da Amadora BD, este ano dedicada aos personagens e autores cujos ideais e temáticas se cruzam com a Revolução dos Cravos.

A programação pode ser acompanhada aqui.