A lisboeta Avenida da Liberdade acolhe a 17 de março, domingo, a partir das 16h00, o primeiro desfile em Portugal alusivo ao dia de St. Patrick, o feriado nacional irlandês que homenageia o padroeiro da Irlanda e é assinalado por mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo.

Depois de terem passado pelas principais capitais mundiais, mais de 200 músicos juntam-se agora em Lisboa para dar cor e forma a uma marcha de celebração desta efeméride.

No total, oito bandas espanholas e duas portuguesas, as últimas em representação das Bandas de Gaitas nacionais, prometem levar o espírito irlandês, com muita música e animação, até à Praça do Comércio, onde vão terminar a parada comemorativa (17h00), aberta ao público em geral, sem necessidade de compra de bilhetes.

A iniciativa é promovida pela marca Guinness.