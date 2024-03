Para o Domingo de Páscoa, a 31 de março, o The Oitavos propõe um almoço buffet confecionado pelo chef Cyril Devilliers. Para os mais novos, após o almoço, haverá uma caça aos ovos.

Do buffet fará parte uma seleção de enchidos de porco preto, um Tártaro com arroz de sushi, uma Salada de polvo, um Tártaro de abacate, camarão e molho cocktail, e ainda, uma Terrina campestre de porco preto e cogumelos. A acompanhar, haverá disponível uma seleção de queijos nacionais e internacionais com compotas caseiras. Nos pratos quentes existirão algumas iguarias típicas da época como a Sopa de peixe à cascalanse, Pá de borrego confitada e um Arroz de peixe e mariscos.

A pensar nos mais novos, está preparado o Kid’s Corner que vai contar com um Creme de legumes e uma Lasanha bolonhesa com legumes. No entanto, o acesso ao buffet dos adultos é livre. Para terminar de uma forma mais doce, o chef pasteleiro Joaquim Sousa apresentará uma seleção de surpresas para a sobremesa.

Na campanha especial de alojamento para a Páscoa, de 22 de março a 3 de abril, é possível acomodar dois adultos, uma criança até aos 16 anos e um bebé até aos dois anos num quarto superior loft. Para uma reserva com o mínimo de duas noites, o preço é de 195€ por noite. A tarifa inclui ainda um pequeno-almoço buffet, acesso à balneoterapia, early check-in e late check-out e aluguer de bicicletas durante duas horas por dia (a 30 e 31 de março).

O almoço Buffet de Páscoa e caça aos ovos (31 de março) tem o preço de 75€ por adulto e 35€ no caso das crianças (quatro aos dez anos). As reservas podem fazer-se pelo telefone 214 860 020 ou pelo e-mail reservations@theoitavos.com