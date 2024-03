No hotel Maison Albar – Le Monumental Palace (Avenida dos Aliados, n.º 151) o Dia do Pai celebra-se com um menu desenhado pelo chef Julien Montbabut. O chef que acaba de renovar a estrela Michelin do restaurante propõe, a 24 de março, um “Le Grand Déjeuner” com uma seleção de mariscos e de pratos como o Arroz do mar, o Bife Wellington e o Tártaro de novilho, preparado à mesa. O menu inclui ainda queijos, frutas, pastelaria e sobremesas. A este leque juntam-se pizzas artesanais e saladas.

Para assinalar a data, o hotel de luxo da cadeia francesa conta com a presença de um caricaturista, que irá retratar cada família, oferecendo uma forma divertida de recordar o momento. Além desta, outra oferta está disponível, uma vez que por cada reserva para quatro pessoas, ou mais, o hotel oferece a refeição do pai.

O hotel também oferece um lugar de estacionamento para cada reserva de mesas de quatro ou mais pessoas.

A refeição, das 12h30 às 15h30, orça os 55€ por pessoa com as reservas a poderem fazer-se pelo telefone 227 662 410.