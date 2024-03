Para os amigos dos animais e entusiastas do bem-estar, o Puppy Yoga combina os benefícios da calma desta prática com a energia positiva e a gentileza dos cãezinhos. O Mama Shelter Lisboa propõe esta experiência de serenidade, a 17 de março, a partir das 10h00, num apoio à associação “CROAL - Centro de Recolha de Animais de Loures”.

Para o buffet de Brunch de Dia do Pai, a equipa do chef Nuno Bandeira de Lima apresenta Carpaccio de pato, Mini hot dog de carabineiro e, de sobremesa, Mousse de chocolate, vinho do Porto e flor de sal.

Quanto ao buffet de Brunch dedicado à Páscoa, servido no dia 31 de março, além da já habitual variedade de salgados, doces, pratos quentes, saladas e opções vegan, haverá Bochechas estufadas em vinho tinto, Mini brioche de sapateira e o tradicional Folar.

As crianças vão poder colorir, receber pinturas faciais, tatuagens falsas, desfrutar do glitter bar e, no dia do Brunch de Páscoa, não faltará a caça aos ovos. No Dia do Pai, a equipa do Mama Shelter Lisboa vai preparar uma pequena oficina “do it yourself” em que os mais pequenos poderão fazer cartões personalizados e marcadores de livros para oferecer aos pais.

Mama Shelter Lisboa Rua do Vale de Pereiro, n.º 19, Lisboa Contacto: e-mail lisboa@mamashelter.com

O Brunch de Dia do Pai começa às 12h00 e termina às 16h00, e tem o valor de 35€ para os adultos e 15€ para as crianças (entre os cinco e os 12 anos).

Para quem escolher a versão de Puppy Yoga + Brunch do Dia do Pai, o valor é de 55€ por pessoa.

O Brunch de Páscoa começa às 12h00 e termina às 16h00, e tem o valor de 40€ para os adultos e 15€ para as crianças (entre os cinco e os 12 anos).