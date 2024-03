A partir do início do mês de março, os clientes do SushiCafé do Oeiras Parque desfrutam de uma bebida oferecida (água, refrigerante ou cerveja) com a refeição de domingo a quinta-feira, a partir das 19h00. O restaurante também está a oferecer uma promoção 2X1 em bebidas (incluindo um jarro de sangria) na esplanada, entre as 16h00 e as 19h00, no primeiro pedido de bebidas, com consumo mínimo obrigatório.

Para quem preferir saborear em casa os pratos do SushiCafé do Oeiras Parque, o restaurante também oferece um desconto de 10% em todos os pedidos de take away, disponível todos os dias a partir das 16h00.

"Temos uma ampla seleção de pratos para todos os gostos, como os Apple Maki, que são rolos de salmão com camarão em tempura e maçã, as Gyosas, autênticos raviolis japoneses de vegetais ou frango com alho-francês e farofa de sésamo, a Barriga de Salmão em tiras com molho ponzu e cebolinho, e as Bolsas Orientais que unem rolos de papel de arroz recheado de camarão com manga, inari e rúcula”, afirma Daniel Rente, chef Executivo do SushiCafé que está à frente dos espaços SushiCafé (Amoreiras e Oeiras), SushiCorner e Izanagi, os restaurantes de sushi do Grupo SushiCafé.