Localizado no centro de Lisboa, na Avenida Elias Garcia, o restaurante Fogo celebra cinco anos desde que abriu as portas em 2019, nas vésperas da pandemia. O Fogo marca a faceta mais descontraída e tradicional do chef Alexandre Silva que com o restaurante Loco mantém uma estrela Michelin. No Fogo, o chef trabalha o receituário português, muito ligado às suas memórias de infância.

“O Fogo é um projeto muito especial para mim. É um ponto de encontro com a cultura gastronómica portuguesa, no centro da capital, com os sabores tradicionais do fumo e do lume. São as memórias típicas das nossas aldeias que aqui são trabalhadas, respeitando a autenticidade do produto nacional, exclusivo nos meus restaurantes, com pratos como o arroz de forno com pato assado, a raia grelhada ou a cabidela de frango do campo”, explica o chef Alexandre Silva.

Para celebrar o quinto aniversário, os clientes vão poder beneficiar de várias iniciativas, como o Cartão Fidelidade, que já nos meses de março e abril, oferece 20% de desconto ao almoço (bebidas e menu de degustação não incluídos), seja individual ou em grupo, de segunda a sexta-feira. Para o efeito, basta apresentar um cartão por mesa, o que permite flexibilidade e a transmissão do mesmo a amigos ou familiares, podendo ser usado todos os dias úteis das semanas em vigor

No que respeita à carta, Alexandre Silva propõe nas entradas o pão e a broa confecionados no forno a lenha; uma tábua de charcutaria de porco alentejano ou de queijos nacionais; ostra na brasa; tártaro de vaca com tutano fumado, e tostas na brasa; atum bonito, molho de amêndoa, laranja, sarraceno; bivalves na brasa; ou carabineiro grelhado.

Nos pratos principais, as sugestões são Raia grelhada, batata, molho de manteiga, espinafres; Polvo, batata-doce, lombarda e molho à espanhola; Peixe da lota, arroz cremoso, emulsão de carabineiro; Arroz de forno com pato assado; Costeletão de porco preto grelhado, Arroz de forno; Cabidela de frango do campo; Vazia alta de vaca grelhada, batata e couve grelhada; ou Tomahawk de vaca maturada.

Fogo Avenida Elias Garcia, n.º 57, Lisboa Contactos: tel. 217 970 052; e-mail fogo.reservas@alexandresilva.pt

Para fechar a refeição, como sobremesa, o Fogo apresenta Papo de anjo, Gelado de nata; Tarte de citrinos merengada; Pão de ló húmido, gelado, azeite e flor de sal.

Ao longo do ano serão apresentadas outras surpresas de celebração do quinto aniversário do Fogo.