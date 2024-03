O Imanol Barra Basca, restaurante no Príncipe Real, tem um novo menu de almoço inspirado na descontração das barras bascas. Esta opção estará disponível de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados, entre as 12h00 e as 15h30. Neste horário será possível escolher entre um pintxo e uma tapa, ou entre tapa e sobremesa. A oferta inclui, ainda, serviço de água e café, pelo preço total de 19€ por pessoa.

Para quem optar por pintxos, será possível escolher entre Pasta de caranguejo e camarão ou as Croquetas de presunto ibérico ou cogumelos. Já nas tapas, haverá Calamares com aioli ou o Entrecôte, Romanesco e Pimento de Padrón. No menu de sobremesas, não falta a tradicional Tarte de queijo Basca ou a Tarte de chocolate com flor de sal.

O Imanol Barra Basca localiza-se na Rua da Escola Politécnica, na porta com o número 21, e está aberto de domingo a quarta-feira, das 12h00 às 00h00 e de quinta-feira a sábado das 12h00 à 1h00.