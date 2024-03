Nas jornadas culinárias rumo ao Extremo Oriente, com destaque para a diversa cozinha tailandesa, o Hotel Algarve Casino (a 15 de março) e o Casino Vilamoura (a 16 de março) apresentam como entrada Mexilhões cozidos com ervas e molho picante, seguida de uma Sopa de legumes com leite de coco. Já nos pratos principais, os visitantes poderão optar pelo Arroz tailandês de jasmim cozido ao vapor, que oferece uma textura leve e aromática. Em alternativa, a ementa apresenta um intenso Caril amarelo de porco, apurado com leite de coco. Para terminar, a sobremesa conta com a doçura do Arroz doce recheado com banana.

O menu criado pelo restaurante Thai inclui uma seleção de bebidas, desde água até vinhos que com os pratos, e, por fim, café.

A refeição orça os 45 euros por pessoa. Os jantares iniciam-se às 20h30, com as reservas a podem fazer-se aqui.