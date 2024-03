Ervideira a 15 de março e Quinta da Chocapalha a 22 de março são as datas a reter. Nestas próximas sextas-feiras, o The One faz o convite para uma experiência que junta o melhor da gastronomia e da enologia, elevando esta última e dando a conhecer os produtores de vinhos.

Se num jantar de fine dining normalmente o escanção anda mais atrás dos sabores para fazer a combinação perfeita, nestes jantares vínicos o conceito é diferente: há um jogo em que, a gastronomia mantendo a sua identidade, tenta harmonizar os sabores do prato com as melhores características do copo.

O primeiro destes eventos realiza-se a 15 de março com a Ervideira como produtor convidado e neste jantar vai ser possível conhecer melhor os vinhos dessa adega alentejana, com produção desde 1880. Neste dia, a experiência gastronómica tem início com um Vinha D’Ervideira Espumante Brut Branco. Para entrada, um Carpaccio de Novilho com vinagrete de trufa harmoniza com o Conde D’Ervideira Escolha Pinot Noir.

Depois, o Pregado com molho beurre blanc com o Conde D’Ervideira Escolha Branco de Inverno, e como opção de carne, o Jarrete de Borrego com puré de Batata Trufado e Legumes, acompanhado pelo Vinha D’Ervideira Colheita Selecionada Tinto. Para sobremesa, o original Bolo Floresta Negra com sorbet de cassis com um Late Harvest D’Ervideira Vindima Tardia Branco.

A 22 de março, a experiência repete-se mas com outra casa. Desta vez, da região de Lisboa, a Quinta da Chocapalha é o produtor selecionado. O Mar de Palha Rosé dará as boas-vindas e para o primeiro ato está previsto um Ceviche de robalo com espuma de maracujá, acompanhado com o Quinta de Chocapalha Sauvignon Blanc.

Os pratos principais deste jantar são o Strudel de bacalhau com sucos de carne, em harmonização com o Quinta de Chocapalha Reserva Branco. De seguida, o Supremo de Pintada com castanhas e cogumelos selvagens em pairing com o Quinta de Chocapalha Castelão. Ara sobremesa, o Cheesecake de Yuzu e Bergamota com sorbet de framboesa e o Quinta de Chocapalha Reserva Rosé dão por finda a refeição.

Morada: Tivoli Carvoeiro, Estrada do Farol, 5, 8401-911 Carvoeiro Horário: 19h00-22h00 Telefone: 282 351 100 Reservas: thefork.pt

Francisco Meira é o escanção do The One desde abril de 2019. Bom conhecedor dos vinhos, com curiosidades e histórias a contar aos mais conhecedores e com descrições sobre as textura, aroma, sabor e acidez podem ajudar os menos especialistas a aproximarem-se dos vinhos, é Francisco também o anfitrião destas noites. O The One conta com cerca de 180 referências de vinhos e foi distinguido quatro vezes com o prémio Award of Excellence pela revista Wine Spectator.

Cada jantar vínico tem o valor de €65 por pessoa, com água, café ou chá incluído. É aconselhado fazer-se reserva.