A Bola Doce é um dos produtos alimentares que marcam a identidade de Miranda do Douro, em Trás-os-Montes. “Não se sabe muito sobre quem teria inventado este doce, mas os mais antigos dizem que amassavam o pão à mão e, depois, no estrado do forno comunitário (a lenha), separavam um pouco de massa, juntavam mais alguns ingredientes e faziam a bola doce”, podemos ler no site do município mirandense.

Este doce típico de Miranda do Douro, é confecionado com farinha de trigo, fermento de padeiro, manteiga, açúcar branco e amarelo, ovos, azeite, água e canela.

Manda a tradição que esta iguaria seja consumida na época da Páscoa, especialmente no Domingo de Páscoa e Segunda-Feira de Folar.

A reavivar todas estas memórias, decorre de 28 a 30 de março a Feira da Bola Doce no Jardim dos Frades Trinos, na sede de concelho. Para além do doce tradicional, terão de igual modo destaque no certame o pão, fumeiro, licores e vinhos, entre outros produtos da região.

“Este é um evento que tem como principais objetivos contribuir para a divulgação, promoção e venda de produtos regionais e locais e fomentar o convívio e animação na tenda preparada para o evento”, informa o município de Miranda do Douro.