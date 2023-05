"As condições meteorológicas em 2021 contrastaram vivamente com as do ano anterior. Um inverno húmido e a precipitação regular no mês de abril repuseram totalmente os níveis de água tão necessários no solo. A floração precoce em maio foi seguida de um mês de junho muito quente, com alguns períodos de trovoadas e granizo, que felizmente não afetaram as nossas vinhas", relada Christian Seely em comunicado de imprensa.

"Julho e agosto foram meses amenos e soalheiros, sem o calor extremo ou o stress hídrico a que assistimos em alguns dos últimos anos. Isto permitiu um amadurecimento lento e homogéneo das uvas, em excelentes condições", acrescenta.

"Começámos a vindima das uvas tintas a 26 de agosto. Devido a alguma chuva no início de setembro, suspendemos a vindima durante três dias, após os quais retomamos com tempo ensolarado e temperaturas amenas, que permitiram um desenvolvimento fenólico positivo constante até ao final da vindima, a 8 de outubro. Não se registaram picos nas leituras de açúcar, o que nos permitiu aguardar pela maturação ideal em cada parcela. Os resultados foram excelentes para várias parcelas de Touriga Nacional, Touriga Francesa e Sousão", refere o diretor-geral da Quinta do Noval na nota de imprensa.

"O Nacional e várias outras parcelas de vinha velha estavam excecionais. Os vinhos exibem uma acentuada individualidade estilística, refletindo as condições particulares do ano, muito elegantes e equilibrados, com uma grande subtileza e aromas florais e de frutas silvestres muito puros. Fortemente aromático, com taninos finos, densos e firmes, a pureza da fruta, a elegância e o equilíbrio estão entre as características mais impressionantes deste belíssimo ano vintage", conclui.

