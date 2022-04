Continua a iniciativa “Faça Refresh” dos centros comerciais MAR Shopping Algarve e MAR Shopping Matosinhos, que tem como objetivo promover um estilo de vida mais consciente e feliz, usando a primavera como um empurrão para darmos um novo boost ao guarda-roupa, à casa e ao estilo de vida.

No sábado, dia 16, o MAR Shopping Matosinhos recebe no seu Refresh Hub, instalado no Atrium (piso 0), a blogger Ana Isabel Monteiro, responsável pelo projeto Laranja-Lima Nutrição (102 K seguidores), que partilhará as suas sugestões de alimentação vegetariana. Mais concretamente, duas receitas vegetarianas para o pequeno almoço: panquecas de banana e morangos e bolo de banana e chocolate sem açúcar.

Recorde-se que, até 30 de abril, os visitantes dos centros MAR Shopping poderão contar com Refresh Hubs – espaços com muitas dicas para um refresh – e que muitos dos centros comerciais do grupo acolherão esta primavera no âmbito da iniciativa conjunta “Renew and Improve”.