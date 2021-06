Com o espírito de apoio à seleção nacional presente, a Chickinho, marca portuguesa de entregas ao domicílio e take away, criou um menu especial de olhos postos no Euro2020. O “Menu da Bola” inclui dois frangos com molhos à escolha, quatro acompanhamentos (à escolha entre esparregado, chips de batata, chips de batata-doce, wedges com erva do campo, arroz, arroz de feijão e coentros, salada verde e salada de tomate), dois packs de chicken wings e oito Sagres Mini (46 euros)

Além do “Menu da Bola”, disponível durante todo o Euro2020, continua a ser possível encomendar os restantes menus Chickinho e todas as opções à carta, como o Caril de frango (7,50 euros) ou vegan (8 euros), as Gyosas de frango ou vegetais (5 euros/seis unidades), a Popcorn chicken sandwich (7 euros) ou o Burrito de frango (6 euros).

Se o jogo for a prolongamento, há sempre a hipótese de pedir algo para rematar a refeição: Petit gateau de chocolate ou doce de leite (3 euros), Tarte de amêndoa d’A Tarte (3,50 euros/ fatia ou 19,90 euros/tarte inteira) ou gelados Ben & Jerry’s (8 euros/500 ml ou 4 euros/cup) são as sugestões.

O Chickinho está disponível para encomendas de delivery e take away entre as 11h45 e as 15h45 e as 18h45 e as 22h45. Para encomendar, há que ligar para o telefone 210 115 410, fazer o pedido online ou através das apps da UberEats, Glovo ou Bolt Food.

Atualmente, o Chickinho tem quatro lojas na zona da Grande Lisboa: Campolide, Telheiras, Linda-a-Velha e Amadora (esta última recentemente inaugurada).