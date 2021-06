A título excecional, tendo em conta o último ano e o forte impacto da pandemia de COVID-19 no sector do turismo, o Prémio Carreira foi atribuído a duas personalidades emblemáticas e com uma vida profissional dedicada à restauração, destacando-se a longa, consistente e sólida carreira, e o amplo reconhecimento pela comunidade: Lurdes Graça, do restaurante Manjar do Marquês, em Pombal, e Emílio Andrade, do restaurante Adega Tia Matilde, em Lisboa.

Noélia Jerónimo do Restaurante Noélia & Jerónimo, em Tavira, foi distinguida como “Chef do Ano”. Noélia Jerónimo nasceu no Algarve e começou a trabalhar aos 14 anos. Serviu às mesas antes de se aventurar na abertura de um restaurante. Afirma-se autodidata e modestamente explica que acerta nas receitas por ler, ver vídeos e testar vezes sem conta. “Sabor, sabor, sabor” é uma das expressões que gosta de usar e aplicar na cozinha, por isso, faz questão de preservar fornecedores, de se levantar cedo para ir ao mercado e à lota. Noélia Jerónimo sucede assim ao chefe de cozinha Rui Paula, vencedor em 2020.

Abaixo encontra a lista completa de premiados do “Guia Boa Cama Boa Mesa”, divididos entre as vertentes de “Boa Cama” e de “Boa Mesa”.

Chaves de Prata:

Casa de São Lourenço (Manteigas)

Dá Licença (Estremoz)

Epic Sana Algarve (Albufeira)

Les Suites at The Cliff Bay (Funchal)

Luz Charming Houses (Ourém)

Monverde Wine Experience Hotel (Amarante)

Quinta da Comporta (Grândola)

Quinta do Furão (Santana)

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo (Sabrosa)

Santa Bárbara Eco Beach Resort (Ribeira Grande)

Sapientia Boutique Hotel (Coimbra)

Ventozelo Hotel & Quinta (São João da Pesqueira)

Vidago Palace Hotel (Chaves)

Garfos de Prata:

100 Maneiras (Lisboa)

Antiqvvm (Porto)

Cura (Lisboa)

Fifty Seconds by Martín Berasategui (Lisboa)

Fortaleza do Guincho (Cascais)

Il Gallo d’Oro (Funchal)

JNcQUOI Avenida (Lisboa)

Largo do Paço (Amarante)

Pedro Lemos (Porto)

Pequeno Mundo (Loulé)

Prado (Lisboa)

Restaurante Noélia & Jerónimo (Tavira)

Vistas Rui Silvestre (Vila Real de Santo António)

Chaves de Ouro:

Areias do Seixo (Torres Vedras)

Carmo’s Boutique (Ponte de Lima)

Casas do Coro (Meda)

H2otel Congress & Medical Spa (Covilhã)

Herdade da Malhadinha Nova (Beja)

Penha Longa Resort (Sintra)

Rio do Prado (Óbidos)

São Lourenço do Barrocal (Reguengos de Monsaraz)

Savoy Palace (Funchal)

Six Senses Douro Valley (Lamego)

Torre de Palma Wine Hotel (Monforte)

Garfos de Ouro:

A Cozinha por António Loureiro (Guimarães)

Alma (Lisboa)

Belcanto (Lisboa)

Euskalduna Studio (Porto)

Ferrugem (Vila Nova de Famalicão)

Loco (Lisboa)

Mesa de Lemos (Viseu)

Restaurante G (Bragança)

Vista Restaurante (Portimão)

Chaves de Platina:

Ritz Four Seasons Hotel Lisboa (Lisboa)

Sublime Comporta (Grândola)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia)

Vila Vita Parc (Lagoa)

Garfos de Platina:

Casa de Chá da Boa Nova (Matosinhos)

Ocean (Lagoa)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia)

Rei dos Leitões (Mealhada)

O guia “Boa Cama Boa Mesa” está disponível para venda na loja.expresso.pt e estará nas bancas com o jornal “Expresso” a partir de 18 de junho, por 16,90 euros, com descontos para assinantes.