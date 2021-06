Vinte e cinco anos do Hotel Quinta das Lágrimas em livro de receitas e histórias

Entre entradas, pratos de peixe, carne e sobremesas, o roteiro gastronómico passeia-se pela “História da Casa”, recorda “Dom Pedro e Inês de Castro” e a “A Rainha Santa Isabel”, dá um salto até “Os Jardins da Quinta das Lágrimas”, sem esquecer “A Riqueza Gastronómica da Quinta das Lágrimas” e “A Gastronomia do Centro de Portugal”.

O livro conta a história dos 25 anos da Quinta das Lágrimas enquanto hotel, mas também a História dos quase 700 anos de existência daquele local feito de lendas de amor, que durante séculos alimentou a criatividade de poetas de todo o mundo e que agora é a fonte de inspiração para a cozinha do chefe Vítor Dias e equipa.

créditos: Inês Mentes

Para Vítor Dias, este projeto, “é nada mais do que a exposição ao mundo do trabalho que vai sendo realizado diariamente na cozinha do Hotel Quinta das Lágrimas, dando valor aos excelentes produtos que a nossa região oferece, sejam eles provenientes do mar ou das nossas serras. Desde o peixe fresco ao queijo envelhecido, do leitão à doçaria conventual, são produtos e tradições que temos como obrigação respeitar o mais possível, ainda que com um toque de modernidade, e os quais apresentamos a quem nos visita”.

O Bacalhau com feijão cabeça de coelho, a Barriga de leitão confitada e a sobremesa Coração de Inês de Castro, são apenas algumas das receitas que os apaixonados pela gastronomia e pela história da Quinta das Lágrimas poderão agora recriar em casa com o apoio do livro de receitas editado, que se encontra à venda no hotel pelo preço de lançamento de 20euros.

Para quem não tem oportunidade de se deslocar a Coimbra, poderá adquirir o livro encomendando-o através do contacto reservas@quintasdaslagrimas.pt