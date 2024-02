Sessenta stands de queijos de todo o país marcarão presença em Serpa, entre eles Serpa, Évora, Serra da Estrela, Beira Baixa e Manchego, queijos artesanais de ovelha, cabra, vaca e mistura, amanteigado, requeijão, almece, frescos, curados, curados atabafados, com ervas aromáticas, cebola caramelizada, boletos, trufas, mel, Queijo Biológico certificado, e ainda vários queijos premiados em concursos internacionais.

Atividades relacionadas com a agropecuária e pastorícia decorrerão ao longo da Feira, nomeadamente as oficinas de fabrico de queijo de ovelha e de cabra, as demostrações de tosquia de ovelhas Campaniça e Merina, o concurso de ovinos da raça Ile de France, o concurso regional do Cão da Serra de Aires, workshop e demonstração de cães de pastoreio e exposição de ovelhas.

Petiscos locais variados estarão disponíveis no Pavilhão das Tasquinhas, onde decorrerá animação musical. O Pavilhão do Queijo contará com atuações de grupos corais do concelho, em representação do Cante Alentejano – Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO. Ao longo da Feira haverá demonstrações de artesanato ao vivo.

Da programação destacam-se ainda a apresentação do livro “Sistemas extensivos do Sul. Escritos em homenagem a Inocêncio Seita Coelho”, e uma jornada técnica subordinada aos desafios dos queijos tradicionais portugueses, na qual participarão um conjunto de especialistas, ambas no dia 24. Uma iniciativa sobre a valorização e transformação da lã, que inclui uma oficina prática, encontra-se programada para o dia 25.

A organização da Feira do Queijo do Alentejo é da responsabilidade do Município de Serpa e da Comissão Promotora.