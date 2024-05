“Na 11.ª edição do Festival Pão de Portugal há produtores de todo o país, com propostas mais tradicionais ou arrojadas, doces ou salgadas, mas com a certeza de atrair muitos apreciadores. Queijos, enchidos, compotas e uma série de produtos complementares também não faltarão na Quinta da Boa Vista, onde estarão a laborar dois fornos a lenha para a confeção de um pão mais rústico e de sabor artesanal. Salienta-se que, durante o evento, será distribuído pão pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) de Albergaria-a-Velha confecionado no recinto do festival”, sublinha o município, organizadora do evento.

Além do espaço de venda e restauração, os visitantes podem contar com um programa de atividades que inclui showcooking, oficinas, animação infantil, música, visitas aos moinhos, entre outras ações. Tendo como ingrediente principal o pão, os chefs Emídio Concha de Almeida (31 de maio), Hélio Loureiro (1 de junho) e Fábio Bernardino (2 de junho) vão apresentar receitas práticas para fazer em casa nas sessões de showcooking. Serão também dinamizadas oficinas de pão na zona de padaria.

Ao longo dos três dias, haverá vários momentos artísticos, da música à dança, protagonizados por grupos locais, mas não só.

“Com o Dia da Criança a ser celebrado no sábado, os mais novos podem contar com várias atividades no fim de semana. No recinto podem divertir-se nos insufláveis, trampolins e outros equipamentos lúdicos em permanência nos dias 1 e 2 de junho, ou então, inscrever-se no showcooking infantil, na oficina de cerâmica ou participar numa sessão especial de conto – oficina ‘Aos Sábados, Conto Contigo!’”, adianta a autarquia de Albergaria-a-Velha.

A entrada no recinto do Festival Pão de Portugal é gratuita.