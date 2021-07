As férias e as temperaturas mais elevadas convidam a provar vinhos com outro tempo e descontracção. A pensar no espírito do verão, a Quinta de Lemos, casa visiense, apresenta quatro novos vinhos: Lemos Rosé, Pica-Pica (branco), e os espumantes Gégé (rosé e branco).

Quinta de Lemos