Considerado por múltiplos especialistas como o melhor azeite do mundo por várias vezes ao longo dos últimos anos, Oliveira da Serra acaba de lançar o Azeite Oliveira da Serra 1ª Colheita 2023/2024.

Feito a partir das primeiras azeitonas colhidas jovens e frescas, este azeite é produzido com a dedicação que a plenitude da natureza exige. Talvez por isso se note no paladar e aroma a sua qualidade excecional e sabor distintivo.

Oliveira da Serra, comprometida com a sustentabilidade Oliveira da Serra é uma marca pioneira no combate ao desperdício. Nos hectares destinados à produção de azeite, tudo é transformado - em novos recursos: Energia: Os caroços de azeitona são aproveitados como fonte de energia para o lagar, comprometendo-se Oliveira da Serra com o seu objetivo de reduzir a emissão de CO2 e contribuir assim para um mundo mais saudável. Água: Oliveira da Serra adota um sistema de rega gota-a-gota de alta eficiência e apoiado em energia solar, com monitorização e controlo permanentes. Tal permite a definição de quando, onde e em que quantidade regar, o que significa que cada oliveira recebe exatamente a quantidade de água que necessita. Assim, 95-98% da água usada é entregue à planta garantindo que não há desperdícios. Nutrientes: os ramos e folhas podem ser compostados, dando origem a um fertilizante orgânico que devolve nutrientes aos olivais.

Oliveira da Serra produziu este azeite tendo em conta o ecossistema do seu olival, que se estende em milhares de hectares de produção e 500ha dedicados à conservação ambiental e à biodiversidade. Neste olival habitam milhares de espécies, das quais 122 espécies de aves, 8 espécies de morcegos, 24 espécies de borboletas diurnas.

Todos estes animais são vistos pela marca como importantes bioindicadores e também polinizadores do solo, como é o caso das borboletas ou dos morcegos, que contribuem para o controlo das pragas no olival, ao alimentarem-se dos insetos que as causam.

Segundo Loara Costa, diretora de Marketing e Trade Marketing do Grupo Sovena, "em Oliveira da Serra estamos comprometidos em sermos bons protetores do meio ambiente. Queremos que a nossa terra seja mais verde e viva, um santuário para a biodiversidade que nela habita".

Oliveira da Serra

Apesar de o olival ser já de si uma das culturas de regadio com menores necessidades de água para rega, Loara Costa frisa que é preciso "mostrar que é possível coabitar com a biodiversidade e percorrer o caminho da sustentabilidade em conjunto". "Acreditamos que podemos fazer a diferença e contribuir para um mundo mais sustentável através das nossas ações diárias e foi isso que quisemos espelhar no nosso azeite 1ª Colheita", acrescenta.

Oliveira da Serra é uma das marcas de maior reconhecimento em Portugal e que acredita na agricultura portuguesa, na preservação da Natureza e no desenvolvimento sustentável. As suas variedades têm origem nas azeitonas provenientes de mais de 10 milhões de oliveiras plantadas em quintas e herdades portuguesas e que depois são transformadas com tecnologias avançadas que asseguram, em simultâneo, a qualidade dos azeites Oliveira da Serra e a preservação do ambiente.

Esta edição limitada de Azeite Oliveira da Serra 1ª Colheita 2023/2024 já está disponível nos habituais canais de distribuição.