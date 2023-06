Provas, tertúlias, jantares, visitas a adegas. Há festa grande em Alenquer com o festival Vinhos n’Aldeia

O objetivo do Festival Vinhos n’Aldeia é promover “a ruralidade associada à inovação e à modernidade, através de uma fusão de experiências e encontros, num cenário tradicional de características únicas”, de acordo com a dupla de promotores deste festival: Maria Miguel, da Ourland Tours, e Bruno Gomes, da Wine Experiences.

O desafio é descobrir o “Espaço Terroir Alenquer”, onde estão concentrados os 20 produtores selecionados para o Festival Vinhos n’Aldeia e degustar alguns dos vinhos que conquistaram as principais distinções de “Os Melhores Vinhos da Região Demarcada de Lisboa 2023”, em espaço próprio.

O epicentro do Festival Vinhos n’Aldeia é a pitoresca Aldeia Galega da Merceana, no coração do terroir de Alenquer. Neste lugar, são celebradas as estórias dos produtores de vinho artesanal, com o projeto “Aldeia da Vinha”, assim como os demais produtores da região, reunidos no “Espaço Vinhos d’Aldeia”, e ainda muitas tertúlias com produtores e enólogos de vinhos da região dos Vinhos de Lisboa.

Porque o vinho é indissociável com a comida, o Festival Vinhos n’Aldeia conta, no Largo do Pelourinho, com a presença do chef Pedro Teles (150 Gramas, Vila Franca de Xira) e do chef João Simões (Casta 85, Alenquer), que vai cozinhar no fogo. Mesmo assim, presunto e queijo de porco ibérico não vão faltar.

créditos: 2020 ricardo junqueira

A animação não foi esquecida. Há rulote de doces e farturas, artesanato e muita música. Na sexta-feira (23 de junho) a noite é dedicada ao Jazz pelos Cooltrane, e no sábado (24 de junho), há a promessa de “dar um pé de dança” no bailarico à moda antiga, no Largo do pelourinho, com Eu + Os Empregados. No domingo (25 de junho), o encerramento do Festival Vinhos n’Aldeia está na voz de Quim Botas.

Para melhor conhecer o território, foram organizados dois jantares vínicos (45 euros por pessoa, vinhos incluídos), no âmbito do Festival Vinhos n’Aldeia, com dois chefs convidados: João Simões e Daniel Sequeira (Genuínos, Aveiras). De acordo com o programa do evento, estes estão agendados, respetivamente, para os dias 23 e 24 de junho, às 19h30, na Cambeiros Guest House, alojamento situado na Aldeia Gavinha.

Viver a Aldeia Gavinha e a Aldeia Galega da Merceana é outro dos desafios do Festival Vinhos n’Aldeia, através da iniciativa “Visitas às adegas”, com experiências exclusivas. A escolha pode ser feita entre andar de jipe “Pelas vinhas do Pinto”, na Quinta do Pinto (das 10h00 às 13h00), com provas de vinhos ou imergir no “Terroir Alenquer”, na Casa Santos Lima (das 10h00 às 11h00 / das 15h00 às 16h00). Sentar-se “À sombra dos plátanos”, na Quinta dos Plátanos (das 10h00 às 13h00), para ouvir a história desta propriedade pela voz do produtor Joaquim Arnaud, ou passear “No horizonte do Montejunto”, numa caminhada contemplativa, com Tiago Botelho (09h00), para sentir a envolvente desta serra, que exerce uma importante influência na vinha do concelho. Ou entrar em todas! Cada visita tem um custo de 20 euros (por pessoa). Os bilhetes podem ser adquiridos através do site do evento.

O bilhete diário de acesso ao festival orça os 10 euros. O bilhete de três dias custa 20 euros, enquanto o bilhete duplo para três dias orça os 30 euros.