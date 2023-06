De 1 a 31 de julho, a visita à alentejana Adega José Sousa, propriedade carregada de história, faz-se a pretexto dos meses de verão. Desta forma, quem ali chegar pode participar numa visita guiada à adega e a degustação de três vinhos brancos e outros tantos queijos, do fresco ao de cabra curado e ao amanteigado.

A visita é a oportunidade para conhecer as instalações do produtor sito em Reguengos de Monsaraz e que conta com a Adega dos Potes, onde se encontram 114 talhas de barro. Ali, o método de fermentação ancestral e antigo está patente na produção dos vinhos. Já na Adega Moderna, que conta com 44 tanques de inox, a tecnologia implementada na produção é indispensável para conseguir os objetivos, vinhos de carácter alentejano.

O programa orça os 22,5 euros por adulto (mínimo de duas pessoas). A reserva deve fazer-se com o mínimo de 72 horas de antecedência através do e-mail josedesousa@jmfonseca.pt ou pelo telefone 918 269 569.