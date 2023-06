Para um dos dias do ano mais esperados pelos habitantes da cidade invicta, o São João, o restaurante Real by Casa da Calçada, localizado no centro histórico do Porto, preparou um menu especial, para um jantar com sabor a festa e a verão, com os ingredientes que todos procuram saborear nesta época.

O menu de São João do Real by Casa da Calçada inclui cocktails de boas-vindas e couvert. Nas entradas, destaque para a Salada mista, Sardinha marinada com pimento assado, Bola de sardinha, e Chouriço assado. No que toca ao prato principal, a sugestão recai nos Rojões de porco bísaro. Já a sobremesa fica por conta d’ “O nosso Manjerico”.

Quanto aos vinhos disponíveis para o menu, estes são o Quinta da Calçada Terroir Alvarinho, Quinta dos Carvalhais Branco, Duris Tinto e o Quinta de Arcas – Primoris.

Na cafetaria Real, o São João também marca presença, no seu espaço exterior, onde haverá música para animar quem optar pela carta de petiscos. Caldo verde, bifanas, e bolas de sardinha, são as das propostas para uma noite de arraial. Neste dia o horário da cafetaria será alargado até à meia-noite.

Real by Casa da Calçada Rua do Bonjardim, n.º 185, Porto Contactos: tel. 912 551 909; e-mail reservas@restaurantereal.pt

O menu São João tem um valor de 65 euros/pessoa, com bebidas incluídas. A reserva é aconselhada e feita através dos telefones 912 551 909/220 144 470 ou e-mail reservas@restaurantereal.pt