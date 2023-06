Na contagem decrescente para o São João, contam-se também os últimos lugares nos restaurantes do WOW (Vila Nova de Gaia), que vão servir menus dedicados à noite mais longa da cidade. No valor do jantar, está também incluído o acesso ao arraial de São João que está a ser preparado pelo Quarteirão Cultural e que vai prolongar-se até às 4h00.

No Mira Mira, a noite vai começar e terminar no mesmo espaço: o amplo terraço onde, à meia-noite, será possível assistir ao fogo de artifício da cidade do Porto. Horas antes, às 20h00, é também aqui que serão servidos os aperitivos, incluindo Presunto de Belota Grande Reserva, Fish & Chips, Bola de Berlim & Queijo e um Caviar Especial Mira Mira.

Já na sala do recém-inaugurado restaurante, as Mollejas, Santola, Lagostim e Feijoada de bacalhau são os pratos que transitam da habitual carta para se juntarem às sugestões pensadas especialmente para o São João: Sardinhas & salada de tomate, Anchova com cebolinhas, salicórnia e óleo de cebolinho e ainda ao Wagyu kobe beef, o último de sete momentos, antes das sobremesas. A experiência completa, com seleção de bebidas incluída, tem o valor de 300 euros por pessoa.

Mesmo numa noite tipicamente portuguesa, a steakhouse 1828 mantém-se fiel à sua essência: servir as carnes do produtor El Capricho, conhecidas como “as melhores do mundo”.

A refeição (200 euros/pessoa, com bebidas incluídas) começará com um Croquete de carne maturada feito à mão, seguindo-se o Tártaro de lombo de boi coberto com caviar. A Cecina - uma espécie de presunto de boi com quatro anos de cura – será servida antes do Ossobuco, uma generosa peça de carne confitada a baixa temperatura por 12 horas.

O bar Angel’s Share tem disponíveis, habitualmente, alguns petiscos para acompanhar a sua seleção de vinhos e cocktails. Na noite de São João, a cozinha dedica-se à data para servir um menu especial, para desfrutar enquanto se aprecia a ampla vista para o Douro.

Caldo verde, patanisca de bacalhau, fêveras e sardinha são os clássicos que não faltam, apesar de o menu incluir outros pratos, como Bochecha de novilho & batata trufada ou Falafel & tzatziki, e várias sobremesas.

Sardinha, entremeada, fêveras e ainda entrecôte de vitelão a sair da brasa são os protagonistas da noite de São João no Barão Fladgate. Caldo verde, pimentos assados, mini rojões e bolinhos de bacalhau são outras das sugestões típicas do recheado buffet (190 euros/pessoa, com bebidas incluídas), que vai contar ainda com ostras de Aveiro, gambas e mexilhões.

A noite vai terminar com as sobremesas clássicas, como leite creme ou toucinho do céu e, depois, com o espetáculo de fogo de artifício, que pode ser apreciado no pátio exterior.

Depois do jantar, a festa pode seguir no arraial tradicional preparado pelo WOW, entre as 20h00 e as 04h00.

Para quem queira estar apenas neste arraial de São João, ainda há bilhetes à venda que dão acesso à festa (que terá três palcos com música popular e DJs) e também a comida e bebida à discrição.