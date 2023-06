A partir das 18h30 e até às 21h00, a entrada é gratuita para todos aqueles que se queiram juntar à festa e apreciar um pôr do sol no terraço da Adega Mayor, na vila raiana de Campo Maior. O encontro faz-se na companhia de uma seleção de sabores regionais, petiscos e vinhos do produtor, ao som de um DJ set.

Inaugurada em 2007, a Adega Mayor é o projeto vitivinícola do Grupo Nabeiro, onde a arte do vinho se cruza com a de Siza Vieira.

Com vinhas localizadas na Herdade das Argamassas e Herdade da Godinha, em Campo Maior, no Alentejo, a Adega Mayor foi a primeira adega de autor construída em Portugal.