A edição de 2023 do “Vinhos a Descobrir Summer Wine Lisboa” conta com mais de 450 referências vínicas, pelas mãos de cerca de 50 produtores, de todas as regiões do país, de Trás os Montes até ao Alentejo, incluindo vinhos dos Açores e Porto Santo.

Para que a experiência combine os vinhos com os petiscos nacionais, o evento apresenta uma oferta diversificada no que toca aos comeres, com cachorros e preguinhos, bifana de porco bísaro, empadas, presunto ibérico com cura de 24 meses, sanduíches e salgados. Não faltam brigadeiros e doces regionais. O Summer Wine Lisboa monta um espaço exterior e interior com mesas, cadeiras e guarda-sóis para desfrutar em pleno.

Para que os vinhos adquiridos não se tornem um empecilho durante o certame, este apresenta um “bengaleiro de vinhos”, uma área reservada para guardar os néctares durante a visita à feira.

Entrada com degustação e provas, mais duas senhas para descontar 1 euro em compras de vinhos (superiores a 10 euros/garrafa, não acumulável) orça os 11 euros por pessoa. Cedência do copo, a devolver à saída ou adquirir pelo valor da caução 2 euros.

Os bilhetes encontram-se à venda no local e na TicketLine.