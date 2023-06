“A rota gastronómica deixa-nos bastante orgulhosos e gratos pelo facto de prestigiados chefs de diversos restaurantes, na área de Lisboa e do Porto, aceitarem mais uma vez o desafio de confecionar uma receita de Cereja do Fundão, incluindo-a na ementa”, afirma Paulo Fernandes presidente da Câmara Municipal do Fundão.

Várias serão as criações gastronómicas nos restaurante participantes na iniciativa em torno da cereja do Fundão como é o caso do Gaspacho de cereja com esférico de queijo camember ou do Gaspacho de Cereja do Fundão com camarão da Costa, ou da Sopa de cereja do Fundão, ostra fumada, raiz de salsa, e aneto, no que diz respeito às entradas. Mas a Cereja do Fundão, Sardinha e Avelã, o Veado com iogurte dos balcãs e cereja do Fundão, e o Peito de Pato, cenoura, espargo, molho de foie-gras e cereja do Fundão, como prato principal, são também experiências gastronómicas. Nas sobremesas, encontramos criações como o Clafoutis de cereja da região do Fundão, telha de canela, gel e sorvete de cereja, o Exótico de coco com "Cereja do Fundão", ou a Tarte de cereja e queijo fresco, entre outras iguarias confecionadas com a emblemática Cereja do Fundão.

A sul, na região de Cascais e Sintra, é possível provar as criações de chefs de espaços como o Hotel Albatroz (chef Frederic Breitenbucher), a Fortaleza do Guincho (chef Gil Fernandes), o LAB by Sergi Arola (chef Rúben Rosa), Y Bistrot e Verbasco (chef Cyril Devilliers), Midori (chef Tiago Santos), Kappo e Izakaya (chef Tiago Penão), e Lota da Esquina (chef Vítor Sobral).

créditos: Lifestyle

Já em Lisboa, a Rota Gastronómica da Cereja do Fundão passa pelos restaurantes Bicho Mau (chef Tomás Rocha), Brilhante, Sala de Corte e Pica-Pau (chef Luís Gaspar), Eleven (chef Joachim Koerper), Epur (chef Vicent Farge), Fogo e Loco (chef Alexandre Silva), Laurentina - O Rei do Bacalhau, um clássico da cidade, e ainda os restaurantes Marlene, e Zunzum (chef Marlene Vieira), O Frade (chef Diogo Carvalho), Prado (chef António Galapito), Suba (chef Fábio Alves), Tasca da Esquina e Taberna da Esquina (chef Vitor Sobral), Taberna do Calhau (chef Leopoldo Calhau), Taberna da Rua das Flores e Antiga Camponesa (chef André Magalhães), Feitoria (chef André Cruz), Encanto (chef Diogo Formiga e chef José Avillez), 100 Maneiras e Carnal (chef Ljubomir Stanisic), Kanazawa (chef Paulo Morais), Cura (chef Pedro Pena Bastos), e Fifty Seconds (chef Filipe Carvalho).

A norte, no Porto e Vila Nova de Gaia, a cereja do Fundão vai estar em destaque em pratos criados pelos chefs dos restaurantes Almeja (chef João Cura), Apego (chef Aurora Goy), DOP (chef Rui Paula), Esquina do Avesso (chef João Correia), Euskalduna e Semea (chef Vasco Coelho Santos), Fava Tonka (chef Nuno Castro), Le Monument (chef Julien Montbabut), O Marmorista (chef Ana Leão), Mito (chef Pedro Braga), Pedro Lemos (chef Pedro Lemos), Seiva (chef David Jesus), e ainda no restaurante REAL by Casa da Calçada e no The Yeatman (chef Ricardo Costa).

Ainda no âmbito da Campanha da Cereja do Fundão e para quem visite a região, há a possibilidade de realizar diversas atividades turísticas e experiências. Programas turísticos (como a apanha da cereja), talks and walks, passeios de tuk tuk (Cereja Tour), comboio turístico (todos os fins de semana de junho), apadrinhamento de cerejeiras, aluguer de cestas de piquenique e passeios ‘descubra por si’ (BTT, a pé e de carro).