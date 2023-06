A casta Fernão Pires ganhou um dia próprio. 20 de junho traz-nos vários momentos de celebração no Ribatejo

Com terroirs diferentes e uma versatilidade evidente também na vinificação, o que permite criar perfis de vinho distintos, a Fernão Pires é, cada vez mais, uma bandeira da região dos vinhos do Tejo, mesmo sendo a casta branca mais plantada em Portugal. O reflexo está nos vinhos, estando presente na maioria dos brancos de blend e, sendo, cada vez mais, protagonista a solo, em monocastas.

Desde 2018 que a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) está apostada em promover a Fernão Pires e o seu potencial. Assim, este ano traz duas grandes novidades: o lançamento de um cluster de vinhos de Fernão Pires com origem nas duas margens do rio Tejo, sob a marca Campo do Tejo, endossada a cada referência pelo produtor que adira a esta iniciativa e o Dia da Fernão Pires, assinalado a 20 de junho.

créditos: Goncalo Villaverde

“A escolha da data poderia ter por base vários fatores, sendo que neste caso pesou o facto de ser o dia do município de Almeirim, concelho onde está plantada a maior mancha – não contígua e propriedade de vários agentes económicos – de Fernão Pires da região do Tejo: 30% de um total de cerca de 4000 hectares de vinha desta casta”, afirma Luís de Castro, presidente da CVR Tejo, em comunicado.

O Dia da Fernão Pires vai ser celebrado com várias atividades, com epicentro em Almeirim, mas abarcando todos os agentes económicos que tenham vinhos monocasta, com os provas, nas suas adegas, que vão estar de portas abertas, ou ao longos do dia.

Fique a par do programa que vai acontecer a 20 de junho.

Fernão Pires do Tejo à prova em dia de “Portas Abertas”

São vários os produtores de Vinhos do Tejo que, de norte a sul, este a oeste da região, vão estar de portas abertas, para receber todos aqueles que queiram conhecer melhor esta casta, da vinha ao vinho. Há dois horários disponíveis. Às 11h e às 15h, o convite é para uma visita e prova gratuitas. A lista de produtores vai ser conhecida e divulgada mais perto da data, sendo anunciada – e atualizada – no site dos Vinhos do Tejo, em www.cvrtejo.pt.

Fernão Pires à venda lojas da Rota dos Vinhos do Tejo

As lojas da Rota dos Vinhos do Tejo, em Almeirim e aberta das 10h às 13h e das 14h às 18h e, online, em www.rotadosvinhosdotejo.pt, vão dar destaque aos monovarietais de Fernão Pires que, neste dia, vão poder ser comprados com um desconto de 10%. Lançados oficialmente neste dia, os vinhos Campo do Tejo Fernão Pires vão ser vendidos a solo ou em trilogia (com oferta de um tote bag). Este saco com branding Fernão Pires e Campo do Tejo vão passar a estar à venda neste e em outros dias.

Welcome [to] drink ‘Campo do Tejo Fernão Pires

Entre as 12h e as 15h, os restaurantes Febra, O Forno, O Pinheiro, O Toucinho, Tertúlia da Quinta e Zézano, em Almeirim, recebem os clientes com um welcome [to] drink Campo do Tejo Fernão Pires, podendo assim provar os primeiros três vinhos brancos lançados sob esta marca e categoria de produto, uma iniciativa promovida pela CVR Tejo com o objetivo de agregar valor às vinhas e uvas de Fernão Pires, dando origem a vinhos com certificação IG do Tejo ou DOC do Tejo e valorizando o território e a sua economia local.

Happy Hour de Fernão Pires do Tejo

Entre as 18h e as 21h, no Jardim da Biblioteca, há tasquinhas onde vai poder provar monocastas de Fernão Pires do Tejo, tanto em número como em termos de estilo de vinho, uma vez que a região produz Fernão Pires em frisante, pet nat, espumante, vinhos branco, curtimenta, colheita tardia e abafado.

Fernão Pires do Tejo, a Prova (didática) do Tempo

Sob o mote “Fernão Pires do Tejo: a prova do tempo”, os Vinhos do Tejo vão promover uma prova didática. São, neste momento, mais de cinquenta os Fernão Pires do Tejo. Esta prova acontece às 18h, na Quinta do Casal Branco, sendo restrita a 25 participantes, mediante inscrição no valor de 20€, que deve ser feita diretamente junto da CVR Tejo, através dos contactos: 966 205 783 ou p.mateiro@cvrtejo.pt.