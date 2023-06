“Petiscos & Vinhos do Tejo” de regresso a Santarém com preços apetitosos

“Petiscos & Vinhos do Tejo” trata-se de mais uma ação inserida na programação “Santarém Capital da Gastronomia”. Os 30 restaurantes e gastro bares participantes, que se encontram na zona urbana da cidade de Santarém, têm a oportunidade de servir ao público em geral, no seu espaço, um petisco e um copo de vinho da região dos Vinhos Tejo (os vinhos são previamente definidos) pelo preço de 10 euros cada.

O município de Santarém criou este ano a possibilidade de serem adquiridos vouchers no Posto de Turismo de Santarém, mediante o pagamento de 5 euros. Com um valor real de 10 euros, esta compra antecipada permite usufruir de um desconto de 50% no valor dos petiscos nos estabelecimentos que integram o evento.

Fazem parte desta edição: A Burguesita, Tascá, Pátio da Graça, Pastelaria e Casa de Pasto Flôr de Santarém, O Saloio, Café/Restaurante Central, Taberna do Sebastião, Loja das Tradições, Ponto G, Dois Petiscos, Casa dos Torricados, Dom Papinhas, Brazão, Di Gusto, Adiafa, A Bica, Taberna do Quinzena, Casa Lusitana, Bambu Sushibar Galinha da Vizinha, BlackFrog, O Bom Garfo, Giulietta Pizza & Gelato, Chapa 7 - Restaurante Cervejaria Marisqueira, Luís dos Leitões, O Melro, OH Vargas, O Cantinho da Graça, Dom Nunes e O Torgal.

créditos: Dom Nunes

Além dos vouchers, a outra novidade deste ano é o passatempo “Rota do Petisco & Vinhos do Tejo”, criado com o objetivo de incentivar o público em geral a visitar diferentes espaços de restauração e apreciar um maior número de petiscos e vinhos regionais. Este passatempo consiste em ir preenchendo um passaporte com o registo dos espaços visitados, e os primeiros 15 participantes que visitarem dez restaurantes serão premiados com três garrafas de vinho do Tejo. Podem participar neste passatempo todas as pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, independentemente do seu local de residência, no período em que a campanha decorre, nos estabelecimentos participantes do concelho de Santarém.

Esta campanha é promovida e organizada pelo Município de Santarém, em parceria com os empresários do concelho que se juntam à iniciativa, e em colaboração com a ACES - Associação Comercial e Empresarial e com a Comissão Vitivinícola da Região do Tejo.

Os vouchers podem ser adquiridos até ao limite do stock existente (3.000 unidades) e podem ser utilizados durante o período em que decorre a iniciativa, de 16 de junho a 2 de julho, nos restaurantes e bares de Santarém que este ano compõem a 3.ª edição do “Petiscos & Vinhos do Tejo”.