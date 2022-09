“A nossa paixão pelo vinho e pelos prazeres de uma vida ligada à terra e à natureza levou-nos a criar este programa de Enoturismo da Quinta das Murgas, que propõe um leque de experiências que permite aos visitantes conhecerem um pouco mais o nosso trabalho, ao mesmo tempo que visitam a quinta a cavalo, contam com piqueniques no campo e provas de vinho”, refere João França, produtor da Murgas Wines. “A forte relação que tenho a esta quinta de família em Bucelas e às memórias do meu avô, Sérgio Geraldes Barba, levou-me a criar este projeto que presta homenagem ao gosto pelos vinhos, mas também aos animais e a esta paisagem única neste terroir privilegiado que é Bucelas”.

João França cresceu na Quinta das Murgas, na zona do Freixial, e recorda-se bem das caminhadas com o avô no meio das vinhas, da azáfama na altura das vindimas, das conversas em torno do vinho e do negócio. Em 2014, decidiu apostar na recuperação de uma das quintas, a Quinta das Murgas, e numa produção de vinho de nicho. É um espaço que pode agora ser explorado pelos visitantes. Além das vinhas, as atenções vão também para os animais, como lamas, burros, cavalos, póneis, veados, ovelhas e patos.

créditos: Murgas Wines

No que respeita às provas de vinhos, os interessados encontram uma opção standard (com um mínimo de duas pessoas e máximo de 15), com visita guiada a pé pela propriedade e visita às vinhas e animais da quinta, terminando com a prova de vinhos Murgas DOC Bucelas 2018 e Murgas Tinto Touriga Franca 2019 no principal salão da quinta, antigo lagar de azeite, acompanhado por tábua de produtos, regionais. O programa orça os 25 euros por pessoa.

Já a prova de vinhos vertical e visita à quinta em veículo todo-o-terreno (com um mínimo de duas pessoas e máximo de cinco), inclui a degustação do Murgas Branco DOC Bucelas das colheitas de 2017, 2018 e 2019 e Murgas Tinto Touriga Franca 2019, acompanhado por tábua de tapas variadas gourmet. O programa orça os 49,5 euros por pessoa.

A prova de vinhos vertical e visita à quinta em passeio a cavalo ou de pónei no caso das crianças (mínimo duas pessoas) inclui a degustação dos vinhos Murgas DOC Bucelas 2017, 2018 e 2019 e Tinto Touriga Franca 2019. O programa orça os 90 euros por pessoa.

Finalmente, o piquenique no campo ou na vinha com produtos típicos da região orça os 35 euros por pessoa (mínimo duas pessoas).