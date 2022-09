Em Ponte de Lima, o convite é para piqueniques e massagens relaxantes nas vinhas

Localizada na região dos vinhos verdes, em Ponte de Lima, a Terra Rosa Country House & Vineyards é um agroturismo familiar, envolto numa área de 50 hectares inteiramente dedicados à vinha. Tirando partido deste cenário, a unidade promove uma série de experiências em torno do mundo do vinho e contacto com a natureza.

Afastando-se da azáfama das vindimas, os vinhedos da Quinta da Codeçosa - onde a Terra Rosa está inserida – tornam-se palco para caminhadas, a pé ou de bicicleta, para estender a toalha em torno de piqueniques ou ainda num convite a massagens relaxantes nas vinhas.

Não falta uma piscina exterior, rodeada de laranjeiras, com água aquecida a uns convidativos 30 ºC, ou a típica eira, junto ao tanque de pedra e ao espigueiro centenário.

Terra Rosa Country House & Vineyards

“Tratando-se de uma quinta vinícola – a Quinta da Codeçosa é o maior produtor da Adega Cooperativa de Ponte de Lima, entregando, todos os anos, cerca de 700 toneladas de uva, maioritariamente das castas Loureiro e Vinhão – a Terra Rosa tem também propostas pensadas para os apreciadores de vinho. Desde um wine bar de apoio à piscina, onde estão em destaque alguns dos melhores vinhos da região, à participação em provas que, pontualmente, são organizadas, com a presença de pequenos produtores”, informa aquela unidade.

Inaugurada em 2021, a Terra Rosa é composta por quatro casas principais que parecem formar uma aldeia: um solar minhoto, uma casa grande com capela, uma casa em xisto com chaminé em ferro, onde, antigamente, era secado o lúpulo, e uma outra casa que, em tempos, foi armazém de colheitas. Todos estes edifícios estão a ganhar uma nova vida.

Neste momento, a Terra Rosa oferece sete quartos (três deles são suites e incluem uma pequena sala de estar), todos com entrada independente pelo exterior. Com vista para a eira, os quartos estão distribuídos pelos dois pisos da Casa do Lúpulo, o primeiro edifício da Quinta a ser recuperado, que engloba também uma sala de estar e de jantar onde são servidos pequenos-almoços e refeições ligeiras.