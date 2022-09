Desde o século XII que a Quinta do Hospital tem vindo a partilhar e a escrever a sua história, através do vinho. No momento em que se celebra uma das tradições do mundo vínico, os visitantes podem viver in loco a experiência da vindima. Nesta viagem têm a oportunidade de explorar o terroir e acompanhar todo o processo de produção de vinho da marca, começando, claro, pela apanha da uva.

“Da Quinta até ao seu copo” é programa que contempla também a visita à adega, onde são criados os vinhos da gama Barão do Hospital, seguindo-se uma prova comentada com o Barão do Hospital Alvarinho e o Barão do Hospital Loureiro. Para uma experiência completa, os visitantes contam, ainda, com um piquenique no Jardim das Oliveiras (experiência disponível apenas para um mínimo de 15 pessoas).

Já para os apreciadores de harmonizações ricas e complexas, a visita à Quinta poderá seguir-se de um almoço ou jantar vínico, que refletem as tradições de Monção e Melgaço. Este programa está disponível para um mínimo de 25 pessoas e a ementa será desenhada de acordo com o gosto dos visitantes.

Para quem preferir uma experiência mais curta, a Quinta do Hospital disponibiliza também a visita à vinha e à adega, com prova de vinhos comentada para um mínimo de seis pessoas.

O programa orça os 30 euros por pessoa (mínimo 15 pessoas) o que inclui o piquenique, a visita à quinta e prova de vinhos Gama Barão do Hospital. Preço sob consulta (ementa e preço a combinar com o grupo) no caso da visita à quinta com refeição vínica. No caso da visita à quinta e prova de vinhos comentada, o preço é de 15 euros por pessoa.

As reservas podem fazer-se pelos telefones 251 656 243/914 456 659 ou e-mail vinhosverdes@falua.pt