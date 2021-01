“Os produtores que se inscreverem até 26 de fevereiro vão beneficiar de um desconto de cinco euros por cada referência inscrita, uma vantagem exclusiva durante este período, que não será aplicada nas duas fases seguintes de inscrição”, informa a ViniPortugal, entidade promotora do concurso. O registo pode ser feito no site daquela entidade até 1 de abril.

Para além da avaliação da qualidade dos vinhos portugueses, de Norte a Sul do país, a cargo de um painel de jurados nacionais e internacionais, o “Concurso Vinhos de Portugal” constitui uma iniciativa com “carácter promocional junto de especialistas, sommeliers e influenciadores de mercados externos estratégicos para a marca ´Wines of Portugal` que, ao longo de uma semana, têm oportunidade para conhecer melhor a realidade da fileira do vinho nacional”, de acordo com a ViniPortugal.

A primeira fase do concurso decorrerá de 19 a 21 de abril, no CNEMA, em Santarém, na qual os vinhos inscritos serão avaliados por um júri, composto por especialistas em vinhos portugueses e internacionais, entre os quais jornalistas, sommeliers, wine educators e outras profissões ligadas ao sector.

Setúbal é o distrito anfitrião da fase final do concurso. O Grande Júri, composto por especialistas nacionais e internacionais, vai reunir-se a 22 e 23 de abril para a seleção dos “Grandes Ouros” e os “Melhores no Ano”. Os grandes vencedores serão conhecidos na cerimónia de entrega de prémios, a 23 de abril.

Em 2019, foram a concurso 1.382 vinhos que arrecadaram 423 medalhas, das quais 29 na categoria “Grande Ouro”, 98 “Ouros” e 296 “Pratas”.

Sublinhe-se que a ViniPortugal é a associação interprofissional para a promoção internacional dos Vinhos de Portugal.