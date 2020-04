Pratos de sabor bem português chegam-nos a casa com mão da chefe Marlene Vieira

Polvo à Lagareiro, rosbife de novilho à Mirandesa, Francesinha clássica, arroz cremoso à Bulhão Pato com espadarte rosa e arroz cremoso de abóbora com queijo de cabra e rúcula, assim como sobremesas como o pudim Abade de Priscos, estão entre os pratos mais populares da chefe de cozinha Marlene Vieira agora disponibilizados em duas modalidades, o take away e as entregas ao domicílio.

Pratos que a chefe de cozinha apresenta no Mercado Time Out, em Lisboa, entretanto encerrado devido às medidas excecionais decorrentes da Covid-19.

Marlene Vieira criou ainda uma ementa de sete pratos do dia, de segunda a sábado e que conta com propostas como o Bacalhau à Gomes de Sá, o guisadinho de choco e favas com arroz e a perna de pato assada lentamente, com legumes assados.

Arroz cremoso de bacalhau com coentros.

O prato do dia tem o custo de 9,90 euros e o menu completo (prato, sobremesa e bebida 33cl) fica em 13,50 euros.

Há, ainda, a possibilidades de encomendas mais elaboradas ou ocasiões especiais, neste caso sujeitas a pedidos com 24 horas de antecedência: Caldeirada do mar, vitela assada à moda de Lafões, são dois exemplos.

As entregas na cidade de Lisboa são grátis para pedidos a partir dos 30 euros (nos pedidos com valores inferiores, acresce uma taxa de 3,5 euros), e quem quiser levantar a encomenda no restaurante SÁLA (Rua dos Bacalhoeiros, 103) beneficia de um desconto de 15%.

Encomendas pelos telefones 218 873 045 ou 915 507 870 (com uma hora de antecedência). Entregas entre as 12h00 e as 22h00 todos os dias da semana.